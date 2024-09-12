Spor Köyü’nün tamamlamak üzere olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Spor Köyü’müzün hizmete açılmasıyla birlikte aziz şehrimiz çok modern, çok üst düzey bir tesis daha kazanmış olacak. Elazığ’ımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin yüzünü, spor yatırımlarımızla da güldürmeye devam edeceğiz” dedi.Doğukent Mahallesi’nde 38 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilecek Spor Köyü’nde sona yaklaşıldı. Spor Köyü, hem yeni ve devasa bir spor kompleksi, hem de yeni bir yaşam alanı olarak vatandaşlara hizmet verecek. Mahalle ayrımı gözetmeden, şehrin her köşesine spor yatırımlarını sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşların yüzünü spor yatırımlarıyla da güldürmeye devam edeceklerini söyledi.Elazığ’a önemli bir yatırımı daha kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Şahin Şerifoğulları, “Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin her türlü sportif aktivitede bulunabileceği ve birçok imkanı bünyesinde barındıracak olan Spor Köyü’müzün tamamlanma aşamasında olduğunu mutlulukla ifade etmek istiyorum. Futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, atletizm pisti, badminton sahası, buz pateni pisti ve okçuluk alanı ile birçok spor branşının yapılabileceği bu devasa kompleksimiz, bölgenin değerini artıracak. Çocuklarımız ve gençlerimiz; onlara sunduğumuz imkanlarla yeteneklerinin farkına varacak, Spor Köyü’nde kaliteli zaman geçirme fırsatı bulacak. Spor Köyü’müzün hizmete açılmasıyla birlikte aziz şehrimiz çok modern, çok üst düzey bir tesis daha kazanmış olacak. Elazığ’ımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin yüzünü, spor yatırımlarımızla da güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.