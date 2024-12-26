Spor ve Yaşam Kompleksi’ni inceleyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Aziz şehrimizi geleceğe taşıyor, geliştirerek dönüştürmeyi sürdürüyoruz. Hedefimiz, gayemiz, Elazığ’ımıza, kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmektir” dedi.Şehrin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına ara vermeden devam eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla Elazığ’a kazandırdığı projelere bir yenisini daha ekliyor. Başkan Şerifoğulları, Hicret Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak açılışa gün sayan, modern yapısıyla hem sporun hem de sosyal yaşamın yeni adresi olmaya hazırlanan Spor ve Yaşam Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. 100 bin metre kare alan üzerine inşa edilen, modern ve kapsamlı yapısıyla bölgenin cazibesini artıracak olan Spor ve Yaşam Kompleksi, sadece spor yapmak isteyenler için değil, aynı zamanda ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak da tasarlandı. 18 bin metre kare alana sahip 480 kişi kapasiteli tribün ile uluslararası standartlarda atletizm pistinin yer aldığı kompleks; 480 kişi kapasiteli tribün ve 8 bin metre kare alana sahip futbol sahası, 250 kişilik modern spor salonu, 550 metre uzunluğunda kros parkuru, soyunma odaları, yürüyüş yolları, kafeterya, mescit, kameriyeler ve çocuk oyun grupları gibi birçok imkânı bünyesinde barındırıyor.İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin Şerifoğulları, “Elazığ’ımıza yeni bir eser daha kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hicret Mahallemizde yapımını tamamladığımız Spor ve Yaşam Kompleksi’miz, şehrimizin spor ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Bu modern ve kapsamlı tesisimizde; uluslararası standartlarda atletizm pisti, futbol sahası, spor salonu, kros parkuru ve daha birçok imkân bulunuyor. Amacımız, hem gençlerimizin spor yapmalarını teşvik etmek hem de tüm vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır. Görev süremiz boyunca mahalle ayrımı gözetmeden şehrimizin her köşesine azim ve kararlılıkla hizmet götürdük, şehrimizi eserlerle donattık. İnsanımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımızı birer birer hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Aziz şehrimizi geleceğe taşıyor, geliştirerek dönüştürmeyi sürdürüyoruz. Hedefimiz, gayemiz, Elazığ’ımıza, kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmektir" diye konuştu.