Muş’ta durdurulan yolcu otobüsünün bagajında 16 kilo 400 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Van’a yolculuk yapan 2 şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde uygulama noktasında önlem alan ekipler şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında narkotik madde arama köpeği ile yapılan detaylı aramada N.G ve E.S isimli yolculara ait valizde 15 paket halinde 16 kilogram 400 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.