Kentte süren altyapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ’ımız için bütün birimlerimizle yoğun mesai harcamaya devam ediyoruz" dedi.Elazığ’da altyapı yenileme çalışmaları, yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde ilerliyor. Bölgede, içme suyu yenileme çalışmalarının ardından su kayıpları önlenerek tasarrufun sağlanması ve içme suyu hatlarının sağlıklı bir yapıya kavuşturularak vatandaşların kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşması hedefleniyor. Altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ederken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bölgede incelemede bulundu. Başkan Şerifoğulları, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlar ve esnaflarla da bir araya gelen Şerifoğulları, talepleri dinledi.Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Aziz şehrimiz Elazığ’ımız için bütün birimlerimizle yoğun mesai harcamaya devam ediyoruz. Şehir genelimizde altyapı yenileme çalışmaları devam ederken birçok bölgede de altyapılarımız tamamlanmış durumda. Altyapı çalışmalarımızın ardından vakit kaybetmeden, üstyapı çalışmalarımızı başlatarak yollarımıza konfor kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün de Namık Çiftçi Caddesi’nde devam eden altyapı çalışmalarımızı yerinde inceleyip bilgi aldık. Altyapımızın tamamlanmasıyla birlikte yine bölgede asfaltlama çalışmalarımızı tamamlayarak caddemizi modern bir görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.