Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.Beylerbeyi Sarayı’nda Kars Kent Konseyi’nin organize ettiği kahvaltı basın mensuplarıyla buluşan Başkan Senger, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü kutladı.Kahvaltıda genel anlamda Kars konuşuldu. Belediyenin yaptığı hizmetler masaya yatırıldı. 2025 yılı inşaat sezonunda hayata geçirilecek projeler hakkında basına bilgi verildi.Toplantı daha sonra sona erdi. Toplantıya, Kent Konseyi Başkan Vekili Ali Gürbüz Sadıkoğlu, Kadın Meclisi Başkanı Başak Çantay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.