Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.Başkan Sekmen, yaşanabilir ve çağdaş şehir hedefleri çerçevesinde planladıkları projeleri kesintisiz sürdürdüklerini belirterek, “Kentsel dönüşüm projelerimizden biri olan Pelit Meydanı’ndaki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Aziz kentimizi yeniden inşa ve ihya etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu arada vatandaşlarımızla sohbet etmeyi de ihmal etmedik. Bizleri sıcak sohbetleri ve samimiyetleri ile karşılayan tüm hemşehrilerime ve esnaf kardeşlerime teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.” şeklinde konuştu.