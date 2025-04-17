ERZURUM (İHA) – Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Bakanı. Prof. Dr. Yusuf Tekin’e destek açıklaması yaptı.Erzurum, tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi, milli mücadelenin karargâhı ve kadim bir kent olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, " Bu aziz şehrin bağrından çıkan, ilim ve eğitim yolculuğunda ülkemize ışık tutan Milli Eğitim Bakanımız Sn. Prof. Dr. Yusuf Tekin Bey’in katkıları ve Dünya Liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin güçlü destekleriyle, Milli Eğitim’de hayati öneme sahip projeler bir bir hayata geçirilmektedir. Maarif Davamızın fikir babası, Erzurum’un yetiştirdiği büyük mütefekkir, medarı iftiharımız Nurettin Topçu, düşünce dünyasında şu hakikati dile getirir: "Kendimiz için yepyeni bir maarif sistemi kurarak işe başlamak zorundayız. Bu maarifin ilkokulundan üniversitesine kadar bütün basamaklarında bin yıllık millet iradesiyle bin dört yüz yıllık millet karakteri yaşatılırsa bizim olacaktır." Evet, işte bu derinlikli anlayışı ilke edinen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Tekin, eğitim camiamızda yıllardır çözülemeyen sorunlara cesaretle eğilmekte, beş bin yıllık devlet geleneğine sahip aziz milletimizin beklentilerini eğitim sistemimize dâhil etmektedir. Bugün yaşanan bütün tartışmaların sebebi aslında açıktır, hiçbir odakla bağlantısı olmayan, tamamen bağımsız ve yerli bir eğitim sisteminin gelişim ve değişim süreci birilerini rahatsız etmektedir. Ancak biz inanıyoruz ki; bu kutlu yürüyüş, milletimizin köklerinden aldığı güçle geleceği inşa edecek ve maarif davamız, millet iradesiyle daha da yükselecektir" şeklinde konuştu.