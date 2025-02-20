Erzurum’da etkili olan kar yağışına karşı 24 saat mücadele ettiklerini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ana arterler başta olmak üzere kar temizliğinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.Şehrin dört bir yanında son teknoloji kar temizleme araçları ve yüzlerce personelimizle yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Sekmen, "Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için 7/24 görev başındayız. Kış aylarının çetin geçtiği Erzurum’da, yolların kapanmaması ve günlük hayatın aksamaması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Ana arterlerden mahalle yollarına, hastane ve okul güzergâhlarından kaldırımlara kadar her noktada kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gece gündüz demeden sahada olan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, Erzurum’un kışla mücadelesinde hep birlikte güçlü olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Sahadaki çalışmalarımızı takip etmeye devam edin. Kar, buz, zorluk demeden Erzurum için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.