Ağrı’da dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkarmak için sokaklara döküldü.Karla kaplı parklar ve caddelerde kayarak eğlenen çocuklar, kartopu oynayıp kardan adamlar yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Karın tadını çıkaran çocuklar, kışın bu güzel havasını bir fırsata dönüştürdü.Beyaza bürünmüş sokaklar ise kartpostallık görüntüler sundu. Kar yağışı, hem doğanın güzelliklerini ortaya koyarken hem de çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle 303 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.