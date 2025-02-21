Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2025 Başvuru Çağrısı kapsamında Gastronomi alanında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’na resmi başvurumuzu gerçekleştirdik" dedi.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2025 Başvuru Çağrısı kapsamında Gastronomi alanında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’na resmi başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu önemli süreç, Erzurum’un zengin mutfak kültürünü, geleneksel lezzetlerini ve gastronomi turizmindeki potansiyelini uluslararası platformda hak ettiği yere taşımak adına büyük bir adımdır. Kadim şehir Erzurum, mutfağıyla yalnızca bir lezzet durağı değil, aynı zamanda kültürümüzü ve tarihimizden gelen mirasımızı yaşatan bir merkezdir. Bizler, atalarımızdan miras kalan bu değerli mutfak kültürünü gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak ve dünyaya tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar Erzurum mutfağı, özgün tatları ve doğal ürünleriyle Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirlerinden biri olmayı başarmıştır. Şimdi bu başarıyı küresel bir marka haline getirmek için UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmayı hedefliyoruz.""Şehrimize Özgü 6 Farklı Yöresel Ürünümüz İçin başvuru yaptık"Başkan Mehmet Sekmen, açıklamasında kente özgü 6 farklı ürünün coğrafi işaret belgesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na da başvuruda bulunduklarını bildirdi. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Bu süreçte sadece UNESCO başvurusuyla sınırlı kalmadık. Erzurum mutfağına ve kültürüne ait değerlerimizi tescilleyerek geleceğe taşımak adına da önemli bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda, şehrimize özgü 6 farklı yöresel ürünümüzün coğrafi işaret belgesi alması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu ürünler; Erzurum Bar Ekibi Kıyafeti, Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide Gastronomi, sadece yemek kültürüyle sınırlı değildir; aynı zamanda şehrin kimliği, tarihi ve gelenekleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bizler, bu bilinçle hareket ederek Erzurum’un yerel değerlerini koruyor, kayıt altına alıyor ve geleceğe taşıyoruz. Bugün itibarıyla, Erzurum Türkiye’de en fazla coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü şehir konumundadır. Bu başarı, Erzurum’un sahip olduğu kültürel ve gastronomi mirasının ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.Erzurum’un gastronomi alanındaki bu yükselişini, siz kıymetli hemşehrilerimizle birlikte taçlandırmak istiyoruz. Hep birlikte, mutfağımıza, değerlerimize ve lezzetlerimize sahip çıkacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecinde Erzurum, hak ettiği değeri görecek ve mutfağımız dünya çapında tanınan bir marka haline gelecektir."