Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personelince; kafeterya ve kıraathanelerde denetimler gerçekleştirildi.Kıraathane ve kafeterya denetimi kapsamında ekiplerce 53 şahıs sorgulandı, 2 kıraathane ve 2 kafeterya işletmesi kontrol edildi. Kontroller neticesinde 1 işyerinde 18 yaş altı bir şahsın oyun oynadığı, 2 işyerinin kafeterya olmasına rağmen oyun oynatıldığı ve aynı iş yerinde 18 yaş altı 2 şahsın oyun oynadığı tespit edildi.Ekiplerce işletme sahiplerine bilgilendirmeler yapılarak, iş yerleri hakkında gerekli iş ve işlemler başlatıldı.