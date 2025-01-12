Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Güney Kuşak Yolu’ndaki çalışmaları inceledi. Başkan Er, 75 iş makinesi ve 160 personelle devam eden projeyle trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını ve yolun bu yılın ilk çeyreğinde tamamen hizmete sunulacağını belirtti.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerden biri olan Güney Kuşak Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Er, sahada 75 iş makinesi ve 160 personelin hummalı bir şekilde çalıştığını belirterek, bu önemli yolun kısa süre içinde hizmete alınacağı müjdesini verdi.Başkan Er, Kuzey Kuşak Yolu’nun tamamlandığını ve şimdi de Güney Kuşak Yolu’nun inşaatının hızla devam ettiğini ifade etti. Her iki kuşak yolunun tamamlanmasıyla birlikte Malatya’daki trafik yükünün önemli ölçüde rahatlayacağını ve şehrin ulaşım ağının daha verimli hale geleceğini söyledi. Başkan Er, "İki kuşak yolunun da faaliyete geçmesi ile birlikte şehir içi trafik yoğunluğu önemli ölçüde çözülmüş olacak. Bu projeyle birlikte, şehre modern ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.Güney Kuşak Yolu’nun, sadece trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayıp, şehre yeni bir estetik değer de katacağını belirten Başkan Er, yolun 50 metre genişliğinde, 6 şeritli olarak inşa edildiğini açıkladı. Başkan Er, söz konusu yolun geniş kaldırımları, yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleri ve modern aydınlatma uygulamaları ile şehre yeni bir soluk kazandıracağını vurguladı. Bu projeyle, Malatyalıların daha güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım deneyimi yaşayacaklarını belirtti.Ayrıca, Güney Kuşak Yolu’nun yapımında gece gündüz demeden çalışan belediye personeline teşekkür eden Başkan Er, yolun en kısa sürede etaplar halinde trafiğe açılacağını ve bu yılın ilk çeyreğinde tamamen hizmete sunulacağını duyurdu. Başkan Er, "Bu önemli yolumuzun şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu projeyle Malatya’nın ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.Başkan Er, Malatya’nın geleceği için bu tür projelerin önemine dikkat çekerek, "Her şey daha güçlü bir Malatya için" diyerek sözlerini tamamladı.