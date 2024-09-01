Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, sarıçam ağaçları içerisinde muhteşem doğası ile bütünleşen Şirankez Ormanı’nda ilçe turizminin gelişmesi için belediye atölyesi personelleri tarafından “Şirankez Bungalov Evler İnşaat Projesi’nin” yapımına başlandığını açıkladı.’Şirankez Evler’ 52 metrekareUtku Gürbüz Güven, Aydın Şener, Tekin Demir’in proje sorumluluğunda 52 metrekare alan üzerinde 7 metre yüksekliğinde yapımına başlanan ’Şirankez Bungalov Evleri’nin ilk etapta 5 adet olmak üzere 2025 yılında 20 adet yapılarak hizmete sunulacağını açıklayan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, ‘’İlçemiz için bu çok önemli Bungalov Evler’inin turizm projemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız.’’ dedi.“Yaz ve kış turizmine vizyon kazandıracağız’İlçenin turizmini geliştirmek amacıyla ’Şirankez Bungalov Evler’ projesini tanıtarak, ilçenin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini, inşa edilen bungalov evlerde, misafirlerin rahat edebilmeleri için tüm detayların düşünüldüğünü belirten Başkan Görbil Özcan, 52 metrekare alan üzerindeki 5-6 kişilik bir ailenin rahatlıkla kalabilecekleri Şirankez Bungalov Evleri’nin dizayn edilerek, iç dekorasyon projesine önem verdiklerini belirtti.’Bungalov Evler Projesi, Şenkaya turizme önemli katkı sağlayacak’Başkan Özcan, “Yeni dönem projelerimiz arasında yer alan ’Bungalov Evler’ projesi, ilçemizi turizm haritasında önemli bir noktaya taşıyacak. Şirankez’in doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmak adına çabalıyoruz. Şenkaya’da talepleri karşılayacak turizm yatırımları yapmak, çalışmalarımızı kışın kayak turizmi, yazın da yayla turizmi projeleri kapsamında aralıksız sürdürmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında hedefimiz 20 bungalov evini hizmete sunmak olacak. Tamamen Belediyemizin projesi kapsamındaki Şirankez Bungalov Evlerin inşaatı 2025 yılında tamamlamış olacak. Bu hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki yıl yeni bungalov evler, otel ve kayak pistleri inşa edeceğiz. Hayata geçireceğimiz yatırımlar sayesinde inşallah Bungulov Evler ile birlikte Şenkaya’da kayak merkezimizi sadece bölgenin değil tüm Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Hem yazın hem de kış turizmi sezonunda misafirlerimize konforu yaşatmayı, yöresel organik sabah kahvaltısı hizmetini de vermiş olacağız. Talepleri karşılayacak turizm yatırımları yapmak, bundan böyle hizmet şiarımız olacak” dedi.’Mandıra ve organik satış mağazalarını faaliyete sokacağız’Başkan Özcan, Eylül ayı içerisinde Bal Festivali düzenleyerek Şenkaya balının tanıtımını yeniden yapacaklarını ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşırız. Bizim tek amacımız yöremizin kültürüne, sanatına ve balına ilgi çekmek ve Şenkaya balının ve yöresel organik peynir kalitesini bütün dünyaya duyurmak olacak. Balımızın marka tescili onaylandı. İlçemiz tarım ve hayvancılık potansiyeli açısından oldukça verimli. Kars’ta Göle’de kaşar üretimi var. Şenkaya’da süt var ama biz aslan payımızı alamadık. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile tam donanımlı mandıra ve organik satış mağazalarının faaliyete geçirmek için yeni hizmet projelerimizi hazırlıyoruz. Tabii ki bunlar kolay olmayacak, birlik beraberlik içerisinde yapılacak desteklerle olacak. Başta Kurum Müdürlerimize, bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen Şenkaya sevdalısı kıymetli iş adamlarımıza desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.