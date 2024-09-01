Erzurum’un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü, bin 500 rakımlı Sitare Dağı’na tırmandı.Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdinç Yılmaz, Bölge Trafik İstasyon Amiri Bekir Akyüz, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, zirvede eskiyen Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.Sabah namazının ardından Aslanpaşa Camisi’nde başlayan yürüyüş sonrası katılımcılara çorba ikram edildi. Zorlu tırmanışın ardından zirvede katılımcılara çay ve sandviç sunuldu.Protokol üyeleri, Oltu’nun eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Belediye Başkanı Çelebi, Sitare Dağı’na seyir tepesi projesi yapmayı planladıklarını belirterek, "Burada gençlerimize iyi bir spor aktivitesi oldu. Oltu’nun manzarasını izleyip, buraya ne yapabileceğimiz konusunda istişare ettik" dedi.Katılımcılardan Berat Dağ Coşkun ise, "Sabah namazı sonrası Sitare Dağı’na çıktık, çok güzeldi" diye konuştu.