Yeşilyurt Belediyesi, Tecde Mahallesi Bağlar Sokak’ta gerçekleştirdiği sıcak asfalt serimiyle bölge ulaşımını konforlu ve güvenli hale getirdi. Başkan İlhan Geçit, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz" dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tecde Mahallesi Bağlar Sokak’ta yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Geçit, konut ve iş yerlerinin yoğunlaştığı Tecde Mahallesi’nin ulaşım ağını modern, konforlu ve akıcı hale getirdiklerini ifade etti.Yeşilyurt’un ulaşım altyapısını güçlendirmek için ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, Tecde Mahallesi Bağlar Sokak’ta altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 500 metrelik yol, sıcak asfalt serimiyle baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği çalışmanın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, "30 yıl önce dökülen asfaltın bozulmasından dolayı belediyemize yenilenmesi yönünde talepte bulunmuştuk. Bu talebimize hızla cevap vererek yolu baştan aşağı yenileyen Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’e ve tüm ekibine mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi."Söz verdiğimiz hizmetleri tek tek yerine getiriyoruz"Çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, "Konutlaşmanın yoğunlaştığı ve trafik akışının arttığı bu bölgede, 500 metrelik yolu sıcak asfaltla yenileyerek hem araç hem de yaya ulaşımını daha güvenli hale getirdik. İlçemizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mahalle toplantılarında vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, çözümlerimizi sahaya yansıtıyoruz" dedi.Başkan Geçit, Tecde, Gedik ve Şentepe gibi mahallelerdeki fiziksel dönüşümün Yeşilyurt’un genel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, altyapısı tamamlanan tüm yolların modernize edilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.