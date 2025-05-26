Eleşkirt Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında HEM Müdürü Ahmet Aktaş nezaretinde 61 öğretmen 61 kurs ve 938 kursiyerle başlatmış olduğu eğitim öğretim sezonunu Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenleyerek taçlandırdı.Eleşkirt 15 Temmuz Belediye parkında düzenlenen şenliğe İlçe Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tabur Komutanı Akif Esin, Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, İlçe Emniyet Amiri Çağıl Güneş ,Okul müdürleri, halk eğitimdeki kursiyerler, aileleri ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, "İnsanoğlu öğrenme ve kendini geliştirme ihtiyacı hisseden bir varlık olduğundan bu ihtiyaç bir ömür boyu devam etmektedir. Hayat Boyu Öğrenmenin lokomotifi olan Halk Eğitim Merkezinde okuma yazma, sınavlara hazırlanma, sanatsal ve el becerileri ,meslek edindirme, halk oyunları, dil gelişimi destekleyici kurslar düzenlenmiştir. Kurt, konuşmasının sonunda katkılarından dolayı İlçe Kaymakamı Ömer Saygılı ve Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut’a teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.Hayat Boyu öğrenme Şenliği ilçe Kaymakamı Ömer Saygılı ve protokol heyetinin kursiyerlerin 8 aylık el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği standları teker teker gezerek katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.Şenlik protokol, kursiyer ve katılımcılara yapılan ikramlarla son buldu.