Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışma ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında merkezde sunulan sağlık ve danışmanlık hizmetlerini yerinde inceleyen Başkan Geçit, uzman personelden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda kurulan merkezde, sağlık çalışanları, diyetisyenler, psikologlar ve KETEM hemşireleri görev yapıyor. Çilesiz Mahallesi’ndeki Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı’nın üst katında hizmet veren merkez, ailelere yönelik sağlık taramaları ve psikolojik destek çalışmalarıyla dikkat çekiyor.Ziyarette açıklamalarda bulunan Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Seyit Çiftçi, merkezin, ailelerin karşılaştığı sosyal ve sağlık temelli sorunlara kalıcı çözümler üretme misyonuyla hareket ettiğini söyledi. Kadınlara yönelik bilgilendirici sağlık eğitimlerinin düzenli olarak sürdürüldüğünü ifade eden Çiftçi, iş birliğiyle yürütülen hizmetlerin toplum sağlığına önemli katkı sunduğunu vurguladı.Başkan Geçit ise merkezin, aile içi iletişimi güçlendirmeye ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmaya yönelik sunduğu hizmetlerin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını belirtti. Aile kurumunun güçlenmesinin sağlıklı bireylerin yetişmesine ve daha güçlü bir toplumun inşasına imkan tanıdığını ifade eden Geçit, uzmanların duyarlı çalışmalarına teşekkür etti.Başkan Geçit, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan merkezimizde ailelerimize, alanında uzman isimler tarafından sağlıklı yaşam eğitimleri veriliyor. Kayıt yaptıran hanım kardeşlerimize kanser taramaları yapılıyor, sağlık bilgileri paylaşılıyor. Psikologlarımız ve diyetisyenlerimiz de özellikle kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik destek sağlıyor," diyerek sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.