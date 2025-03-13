Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve protokol konuşmalarıyla devam etti.Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı, muhtarlar adına yaptığı konuşmada Ramazan ayının hoşgörü ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu iftar yemeği, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemizin destekleriyle halkımızın yaşamını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamlı organizasyon için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Er: "Muhtarlarımız mahallelerin mülki amirleridir"Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, muhtarların bulundukları mahallelerde belediyenin eli, gözü ve kulağı olduğunu belirterek, "Muhtarlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına göre değerlendiriyoruz. Hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştirirken her zaman diyalog halinde hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.Ramazan ayını coşkuyla geçirdiklerini vurgulayan Başkan Er, "Dört farklı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımıza iftar yemeği veriyoruz. Ayrıca yemek yapma imkânı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza da yemek ikram ediyoruz. Eğer ulaşamadığımız ihtiyaç sahibi vatandaşlar varsa, muhtarlarımız aracılığıyla bizlere bildirildiğinde onlara da destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı."Malatya eskisinden daha iyi olacak"Deprem sürecine de değinen Başkan Er, Malatya’nın yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Şehrimizin 78 farklı noktasında şantiyeler kuruldu. 80 bin hak sahibi olmasına rağmen 95 bin konutun ihalesini tamamladık. 2025 yılı sonunda deprem yaralarının büyük ölçüde sarılacağını öngörüyoruz. Malatya eskisinden daha iyi olacak" diye konuştu.