Malatya’da etkili kar yağışı sonrası yaşanan zirai don kayısı bahçelerini vurdu. Yetkililer kent genelinde zararın büyük olduğunu belirtiyor.Malatya’da etkili kar yağışı sonrası yaşanan zirai don kayısı bahçelerini vurdu. Yetkililer kent genelinde zararın büyük olduğunu belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gönülleri yakan bir manzarayla karşı karşıya olduklarını söyledi.Başkan Er yaşanan süreçte çiftçilerin yanında olduklarını kaydederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşme trafiği başlatarak yaraların sarılması için çalışma başlatacaklarını belirtti.Kayısı üreticilerinin yalnız bırakılmayacağını kaydeden Başkan Er, zarar tespit anlamında ilgili kurum ve kuruluşların sahada çalışmalarına başladığını çalışmalarda elde edilecek verileri titiz bir şekilde değerlendirerek atılacak adımları kararlılıkla belirleyeceklerini ifade etti.