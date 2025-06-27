Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin hazırlayıp sunduğu “Söz Esnafta” programına konuk olan Dilek, çeşitli ayak oyunlarına maruz kaldıklarını ve şu anda sürecin yargıya taşındığını belirtti.

Büyük zorluklarla mobilya esnafı için hazineden alınan arsa hakkında konuşan Dilek, derneğe kayıtlı 104 üyeleri olduğunu, 76 esnaf için 500 metrekarelik işyeri projesinin ise sekteye uğradığını ifade etti.

"ARSANIN GERÇEK SAHİPLERİNE İADE EDİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Dilek, üyelerle sık sık bir araya geldiklerini ve yeni üye çalışmaları yaptıklarını belirterek, tek amaçlarının, hazineden alınan arsanın gerçek sahiplerine iade edilmesi olduğunu vurguladı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA DOSYAYI SUNACAĞIM"

Gelinen noktada mahkeme kararının ellerinde olduğunu söyleyen Dilek, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da arz edeceklerini dile getirdi. Dilek ayrıca, Mobilyacılar Sitesi'nde şu anda 13 prefabrik yapının bulunduğunu ve bu yapıların istenilen fiyata satılabileceğini kaydetti.

"KENDİMİ MAHKEMEYE VERDİM"

Projenin yapımında yer alan bazı kişiler tarafından yöneltilen iddialara da değinen Dilek, konuyu yargıya taşıdıklarını ve arsanın hafriyatını yapan firmayla herhangi bir ortaklıklarının bulunmadığını söyledi.

"ARSA AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ"

Söz konusu arsanın amacı dışında kullanılamayacağını belirten Dilek, bu konuda ilgili bakanlıkla protokol imzalandığını ve proje tamamlanmadan tapu devrinin gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

"BİR ŞARTLA ŞAHSİ ALACAKLARIMDAN VAZGEÇİYORUM"

Dilek, süreçte yaptığı tüm harcamalardan bir şartla vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti. “Yıllardır mücadelesini verdiğim ve bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda şehrimize kazandırdığımız 80 bin 400 metrekarelik arsanın amacı dışında kullanılması bizleri üzüyor. Bu nedenle, yaptığım tüm harcamalardan feragat etmeye hazırım. Ancak tek şartım, bu arsanın yeniden devletimizin uhdesine geçmesidir” dedi.

"CİMER’E VE YÖNETİCİLERE DURUMU AKTARDIM"

Dilek, son olarak hem CİMER’e hem de şehrin yöneticilerine süreci detaylarıyla anlattıklarını belirterek, mahkemenin vereceği sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.