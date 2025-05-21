Takdir edersiniz ki yaklaşık 8 yıldır çeşitli uğraşlar neticesinde Derneğimiz adına aldığımız bu arsayı hile ve çeşitli ayak oyunlarıyla Mobilyacı olmayan bu grup ele geçirmiştir. Ne acıdır ki bu grubun yaptıklarını belgelerle, konunun muhatabı olan en üstten en alttaki birimlere kadar iletilmiş, anlatılmışsa da hiç kimseden ses çıkmamış bir adım atılmamış, konu sümen altı edilmiştir. Şahsım ve Dernek olarak hukuki mücadelemizi vermekteyiz, konunun yakından takipçisi olduğumuzun bilinmesini isterim.

Bu grup tarafından şahsıma çeşitli iftiralar atılarak sözde hafriyatçı firma ile ortak iş çevirdiğimizi taş sattığımızı parayı cebe attığımızı piyasaya yaymışlar ve aralarında bulunan eski gazeteci, televizyoncunun bağlantılarını kullanarak PR çalışması yapılmıştır, şahsım adına paralı yalan haberler yaptırılıp kendi usulsüzlüklerini ört pas ederek, arsamıza çöktüler. Yani minareyi çalıp kılıfına uydurdular, attıkları bu iftiraların düzmece ve hedef saptırmaca olduğu bilirkişi raporları ile kanıtlandı yalanları da ortaya çıkmış oldu bu bukalemunlar iftiralar ile ilerliyorlar bizler belgeler ve kanunlar çerçevesinde ilerliyoruz yandaş toplamaya çalışan bu grup Şehrimizin İdarecilerinin ve yöneticilerin adını da ahlaksızca kullanıp sağda solda konuşup ‘’onlar da bu işlerin içindeler ve gizli ortaklarımızlar yoksa nasıl kısa süre de bu işleri çözüyoruz’’ diye konuşuyorlar duyduklarımız, gördüklerimiz Mobilyacılar olarak bizleri ziyadesi ile rahatsız etmiş ve üzmüştür.

Dernek Başkanı olarak kamuoyuna daha önce de ifade ettiğim gibi tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu haramzadelere yedirmeyeceğim var gücümle, üyelerimin de sonsuz desteğiyle haklı mücadelemizi her koşul ve platformda vereceğim çünkü Rabbim de şahittir ki biz haklıyız ve yanlış işlerin içinde olmadık. Devletimiz bu arsayı Derneğimiz adına tahsis etti amaç Depremden Pandemi den etkilenen Mobilyacı esnaflarımızı ucuz maliyetli dükkan sahibi etmek bir araya toplamak ticaretimizi geliştirmek şehrimizde bir sinerji oluşturmaktı, ama bu gibi durumlarda çok profesyonel olan bu grup hazıra konmuş arsamızı hakkımızı emeğimizi gasp etmişlerdir.

Şimdi adımızı kullanarak çok kıymet olan bu arsaya göz boyamak amacıyla faaliyet varmış gibi piyasaya lanse ederek ve son yaptıkları genel kurul kararında da görüldüğü gibi 13 adet göstermelik dükkan yapıp keyfi bir uygulama ile zamana yayıp olayı unutturup arsanın geri kalan büyük kısmını kendi çıkar ve menfaatlerine kullanacaklardır bu durumdan herkesin de haberi vardır.

Bizi yönetimden düşürmek için karar defterini çalıp üye yaptıkları eş dost akrabalarını da işleri bittiği için üyelikten çıkarmış, 29 üyeye düşürmüşlerdir kendi aralarında kurdukları Whatsapp gurubuna beni ve arkadaşlarımı almamışlardır 30.06.2024 tarihinden bu yana yapılan genel kurul toplantılarına ve ortaklar ile yapılan toplantılara hiç birimiz dahil edilmedik hep gizli saklı farklı farklı mekanlarda toplantılar gerçekleştirdiklerini duyuyoruz. Kooperatifte bana yakın olan üyeleri avukatları aracılığı ile gözdağı vererek istifaya zorlasalar da üyelikten çıkarsalar da kalan vicdanlı üye arkadaşlar yaptıkları toplantılarda konuştuklarını aldıkları usulsüz kararları adeta kanunları kendilerine uydurarak dolambaçlı bir şekilde nasıl ilerlediklerini harfi harfine bana ulaştırmaktadırlar hassasiyetleri için kendilerine şahsım ve Derneğim adına teşekkür ediyorum

Bilinmesini isterim ki tüm bilgi, belge ve yazışmalarımızla dosya halinde Devletimizin en üst kademelerine kadar ulaştıracağım daha da olmadı’Liderimiz Önderimiz Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ’a kadar ulaşacağım’ Allah’ın izniyle, çünkü kendimi bu güzide Ülkemize, Şehrimize Üyelerimize karşı sorumlu hissediyorum Seksen Altı Milyon vatandaşımızın hakkının bulunduğu bu arazinin amacı dışında bir avuç haramzadenin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin eline geçmesi benim ve yönetimimin uykularını kaçırmakta vicdanlarımızı sızlatmaktadır. Oyunun büyüklüğünü görüp vicdanının sesini dinleyen hassasiyetleri olan tüm paydaşlarımızı haklı mücadelemizde yanımızda olmaya davet ediyorum. Selam ve hürmetlerimi sunuyorum Allah’a emanet olun” dedi.