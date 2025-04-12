Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ merkez ile tüm ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren etkili olduğu ilimizde oluşan zirai don sebebiyle meyve ağaçları büyük oranda zarar gördü.Ağaçların çiçek açıp tomurcuklanmaya geçtiği bir dönemde yaşanan bu olumsuzluğun üreticileri ciddi anlamda mağdur etiğini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı’nın anında harekete geçmelerini kent üreticileri, tarımı ve ekonomisi açısından önemli olduğunu dile getirdi. Elazığ’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşünün başta kayısı olmak üzere birçok meyve ağacında zararlara yol açtığına ve üreticilerin tüm emeklerinin boşa gittiğine dikkat çeken Başkan Alan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:’’İlimiz tarımını ve üreticilerini olumsuz etkileyen ve başta kayısı olmak üzere şehrimiz ekonomisine önemli katkı sağlayan meyve bahçelerimiz, kar yağışı ve düşen ani sıcaklıklardan dolayı zarar görmesinin ardından ilimiz Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı’nın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile görüşerek durumu iletmeleri ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımlarını önemli buluyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler de Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek Bakanlıklarımız gerekse TOBB nezdinde üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olumsuz hava şartlarından dolayı mağduriyet yaşayan üreticilerimizin geçmiş olsun diyor ve kendilerinin yanlarında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.’’