Elazığ’da Lojistik Üs Merkezi’nin bir an önce kurulması gerektiğini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Bu konudaki ısrarlı taleplerimizi devam ettireceğimizi ifade ediyor, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde mesaj yayımladı. Başkan Alan, asrın felaketinin üzerinden geçen iki yıllık süre zarfında devletin yaraları ivedilikle sardığını belirterek, konutların hızla inşa edildiğini kaydetti. Başkan Alan, 11 ilin etkilendiği büyük depremler sonrasında Elazığ’daki konutların TOKİ tarafından inşa edildiğine değinerek, ağır hasarlı yapıların yıkıldığını ve yerine yenilerinin yapıldığını sözlerine ekledi.Başkan Alan, 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan büyük Elazığ depremi ve sonrasındaki 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinde devletin vatandaşa şefkat elini uzattığını vurgulayarak, tüm yetkililerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirtti.Alan, "Deprem yaşanmadan önce önlemlerin alınması ve deprem konusunda deneyim ve tecrübe kazanmış ilimizin kamu kurum personeli ile gönüllü ekiplerin deprem bölgesine kısa sürede yardım ulaştırması açısından Lojistik Üs Merkezinin bir an önce kurulması gerekmektedir. Bu konudaki ısrarlı taleplerimizi devam ettireceğimizi ifade ediyor, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.