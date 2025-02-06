Kars’ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karadağ Caddesi’nde 2 genç arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda gençlerden biri bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde ardından yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 2 kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.