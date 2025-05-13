Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sahada görev yapan personelleri denetledi.Başkan Aksun, çalışmaları yerinde inceleyerek, sahada görev yapan belediye personeline kolaylıklar diledi.Şehrin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışan belediye çalışanları ile sohbet eden Başkan Aksun, birlikte daha güçlü bir Erzincan için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Üretken belediyecilik anlayışımızla halkımıza en iyi hizmeti sunmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızın emeği, şehrimizin gelişimi adına çok kıymetli. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.