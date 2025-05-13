Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından il merkezi ve ilçelerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırırken, çakan şimşekler de izleyenlere görsel bir şölen sundu. Ahlat’ta düşen yıldırımlar hem korkuya da neden olurken, gökyüzünü aydınlatan şimşekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yağışlı havanın birkaç gün daha aralıklarla devam edeceği bildirildi. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı özellikle açık alanlarda dikkatli olunması istendi.