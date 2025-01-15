Aziziye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Onur Deligöz, çöplerin arasında bulduğu içi para dolu cüzdanla örnek bir davranışa imza attı. Deligöz, kimlik bilgileri üzerinden ulaştığı sahibine cüzdanını teslim ederek gönülleri fethetti.Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Onur Deligöz’ü takdirlik davranışı sebebiyle makamında kabul eden Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, çalışanını bir maaş ikramiye ve altınla ödüllendirdi.Aziziye Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Sezai Aydoğan ve Onur Korkut’un yanı sıra Temizlik İşleri Müdürü Gökhan Yılmaz’ın da hazır bulunduğu kabulde konuşan Başkan Akpunar, “Çalışma arkadaşımız Onur Deligöz, örnek davranışıyla isminin hakkını fazlasıyla vermiş. Kendisini tebrik ediyorum, ayrıca onu yetiştiren anne babayı da yürekten kutluyorum. Topluma böyle hayırlı bir birey kazandırmışlar” dedi.Başkan’dan ikramiye ödülüAziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tarafından bir maaş ikramiye ve altınla ödüllendirilen Onur Deligöz ise, “Çöp konteynırları arasında bulduğum cüzdanda kimlikler, makbuzlar ve de para vardı. İletişim numaraları üzerinden cüzdanın sahibine ulaştım ve emanetini teslim ettim. Ben insanlık görevimi yaptım. Bu yüzden hem mutluyum, hem de huzurluyum” dedi.Başkan Akpunar’a da teşekkür eden Onur Deligöz, “Kıymetli Başkanım beni çok onurlandırdı, ödüllendirdi. Bunun mutluluğu bana fazlasıyla yeter. Ben de Başkanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.