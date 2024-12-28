Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 88 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.Başkale ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar resmen kar altında kalırken, 88 kırsal mahalle ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının şehir merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olup iş yerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti.Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşı belediyesi kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.