Muş’ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunun 2. ve 11. kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı.Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolu, seyahat güvenliği açısından geçici olarak trafiğe kapatıldı.Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, “Hasköy-Mutki kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Hasköy-Mutki kara yolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” denildi.