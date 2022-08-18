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Giriş Tarihi : 18-08-2022 13:26

Baraj ortasına masa sandalye atıp oturdular

Elazığ’da sıcak havadan bunalan bir gurup vatandaş, Keban Barajı ortasına masa sandalye atıp oturdu.

Baraj ortasına masa sandalye atıp oturdular

Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi  vatandaşları serinlemek için farklı yollara yöneltiyor. Sıcak havadan bunalan ve serinlemeye isteyen bir arkadaş gurubu, farklı bir yöntem seçti. Elazığ- Pertek arasında bulunan Keban Baraj Gölü ortasına giden arkadaş gurubu, su üzerine sandalye ve masa atarak oturdu.

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