Yenimahalle eski muhtarı vefat etti

Elazığ Merkeze bağlı Yenimahalle eski muhtarı ve Elazığ Belediyesinden emekli Mevlüt Aydoğan vefat etti.

Yenimahalle eski muhtarlarından ve Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü emekli personeli, Mevlüt Aydoğan vefat etti.

Merhum Aydoğan bugün ikindi namazına müteakip Tevfikiye camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Akçakiraz aile mezarlığına defnedilecektir.

Aydoğan ailesi taziyeleri Yeni Mahalle, Aydoğan sokakta bulunan aile evlerinde kabul edecek.

Haberelazig.com haber sitesi olarak merhum Aydoğan’a Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

