Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 7. Etnospor Kültür Festivali kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik etti.Festivalde, Karabağ’dan gelen ekibin sergilediği akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte açıldığı anlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ayakta alkışlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 Aile Yılı" çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez kurulan "Aile Obası"nı da ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a obada gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yarım saat boyunca Aile Obası’nda incelemelerde bulundu.Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.Festival alanında toplam 11 farklı etkinliğin yer aldığı, ailelerin birlikte vakit geçirebildiği ve kuşaklar arası iletişimi destekleyen geleneksel oyunların sergilendiği bildirildi. Ayrıca 30 yıl öncesinin çocuk oyunları ile yetişkinlere yönelik aktiviteler de büyük ilgi gördü.Aile Yılı’na özel bilgilendirme stantlarının da yer aldığı alanda renkli görüntüler oluşurken, ziyaretçiler kültürel değerlerle dolu keyifli bir gün geçirdi. Festival, aile bütünlüğünü pekiştiren etkinlikleriyle yoğun ilgi topladı.