Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl ziyareti kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Programları kapsamında Bingöl’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kent genelindeki esnafları ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Uraloğlu, ardından Bingöl Belediyesi’ne geçti. Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile bir araya gelen Uraloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bakan Uraloğlu’na Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ve AK Parti İl Başkanı Av. Yılmaz Seven eşlik etti.