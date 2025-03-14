Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eğer terör örgütü kendini fesheder ve silahları bırakırsa, ülkemiz terörsüz bir Türkiye’ye adım atacak. Bırakılmazsa terörle mücadelede hukuk içinde hukuk devleti kararlılığını sürdürürüz. Bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri artık çıkarmanın tam zamanı" dedi.Van Valiliği’ndeki programın ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı konuşmada, Van’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İktidarları döneminde hayata geçirdikleri projeleri ve hizmetleri değerlendiren Tunç, "Eğitimden, sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adaletten güvenliğe varıncaya kadar her alanda önemli hizmetler, yatırımlar yaptık. Ülkemizin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donattık. Hakkari’ye de üniversite yapıldı, Bartın’a da yapıldı. Yüksekova’ya da havaalanı yapıldı, Çaycuma’ya da yapıldı. Hiçbir ayrım yapılmadı. Eksik kalan yerlere daha fazla hizmet götürüldü. Geçmişte ihmal edilen bu bölgelere daha çok yatırım götürülmeye çalışıldı. Yollarıyla, üniversiteleriyle, konutlarıyla, altyapı hizmetleriyle. Sadece ülkemizin fiziki kalkınmasını, dünya projeleriyle tanışmasını sağlamakla kalmadık. Temel hak ve özgürlükleri daha da genişletmek, ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok büyük mücadele ettik" dedi."Türkiye yargısı bağımsız ve tarafsızdır"Türkiye’de kalkınmayı, güvenliği ve adaleti sağlamaya, demokrasiyi güçlendirmeye çalışırken engellemelerle karşılaştıklarını ifade eden Tunç, "Türkiye’nin kalkınma sürecini, birlik ve beraberlik içinde güçlenme davasını ’Acaba sona erdirir miyiz?’ diye 15 Temmuz gecesi FETÖ hainleri silahları millete doğrulttu. Ancak milletin şanlı direnişiyle karşı karşıya kaldılar. Diyorlar ya ’Yargı bağımsız değil’, ’Hukuk devleti yok’. 28 Şubat’ta da yargı vardı. Neredeydi? Bu ülkede o vesayetçi anlayışın karşısında ’Hazır ol’ da duran, cübbelerini adeta onların önüne süren yargı mensupları vardı. 28 Şubat’ta üniversiteli kızlarımız başörtülü olduğu gerekçesiyle insan haklarına aykırı bir şekilde yaka paça kürsülerden indirilirken bir tane soruşturma açan savcı var mıydı? ’Yapamazsın’ diyebildiler mi? Kenan Evren 12 Eylül’de gençlerin yaşını büyütürken, bir sağdan bir soldan idam sehpasına götürürken de bir yargı vardı. 27 Mayıs’ta rahmetli Menderes’i bakanlarıyla asan yargı, yargı mıydı?" ifadelerini kullandı.Geriye doğru baktıklarında Türkiye’nin yargı ve demokrasi tarihinin kara lekelerle dolu olduğunu dile getiren Tunç, "15 Temmuz’a geldiğimizde o darbeci hainlerden hesap soran bir yargıya ulaştığımızı görüyoruz. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan, darbecinin değil, darbe mağduru olan halkın, milletin hakkını, hukukunu savunan bir yargımızın olduğunu görüyoruz. Şimdi birkaç soruşturmayı özellikle siyasallaştırarak, gündem yaparak Türkiye’nin bir hukuk devleti olmadığını söyleyenler var maalesef. Bunu da yabancıların oluşturduğu listelerle, onları delil göstererek yapanlar var. O listelerin hangi bağışlarla oluşturulduğunu biliyoruz. Türkiye yargısı her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Milli iradenin ve hukuk devletinin yanındadır" diye konuştu."Terörsüz bir Türkiye’ye adım atma zamanı"Türkiye’de yeni bir dönem başladığını, bunun hayırlı bir sonuca ermesi için mücadele vereceklerini vurgulayan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:"40 yıldan bu yana ülkemizi, milletimizi rahatsız eden terör örgütü maalesef çok büyük kayıplara neden oldu. Hem maddi hem manevi. Binlerce insanımızı, askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimizi ve öğretmenlerimizi şehit verdik. En çok da bu bölge insanı zarar gördü. Çok sıkıntılar yaşadık, yaşadınız. Şimdi bu sıkıntılardan tamamen kurtulma zamanı. Terörsüz bir Türkiye’ye adım atma zamanı. Sayın Bahçeli’nin grup konuşmasından sonra ortaya çıkan atmosfer ve sonrasında DEM Partililerin görüşme talepleri. Terör örgütünün kendini feshetmesiyle ilgili bir açıklama, tüm grupların silah bırakmasına yönelik açıklama. Eğer terör örgütü kendini fesheder ve silahlar bırakırsa ülkemiz terörsüz bir Türkiye’ye adım atacak. Bırakılmazsa terörle mücadelede hukuk içinde, hukuk devleti kararlılığını sürdürürüz. Bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri artık çıkarmanın tam zamanı. Biz kardeşiz. Etnik kökeni ne olursa olsun. Herkes akraba. Kopması mümkün değil. Bu fitne ateşi 40 yıl önce yakıldı. Bundan büyük dersler çıkarıldı. Emperyalizmin içimize soktuğu bu fitneyi ortadan kaldırarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek Türkiye yüzyılında terörsüz Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Bundan da umudumuz ve inancımız yüksek. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi gerçekten çok güçlü. O güçten aldığımız kuvvetle biz de inşallah diğer çalışmaları hep beraber gerçekleştireceğiz."Programa, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve partililer katıldı.