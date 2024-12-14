Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Bakan Tekin, Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan ve Isparta Kara Havacılık Okulunda meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Taha Nergiz’in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte şehidin babasını Ahmet Nergiz’i ziyaret ederek taziyelerini ileten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taziye evinde bir süre aile ile sohbet etti. Şehidin babası Ahmet Nergiz’e, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Tekin, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 32 sınıflık ilkokula şehidin adının verileceğini belirtti.