Van’ın bazı kırsal mahallelerindeki vatandaşlar, kış mevsiminde fiyatı yüksek olan yemden tasarruf etmek için koyunlarını kar üzerinde otlatıyorlar.Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altında alan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Van’da da etkili olan soğuk hava hayvancılıkla uğraşan vatandaşları zorluyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgelerde çobanların zorlu kış mesaisi de başladı. Normalde kış günlerini ahırlarında geçiren küçükbaş hayvanlar, gebe oldukları için olumsuz hava şartlarına rağmen günde belirli saatlerde yürütülüyor. Bu nedenle mahalleli, hem koyunlarını yürütüyor hem de yemden tasarruf etmek için koyunlarını kar üzerinde otlatıyorlar. Soğuk ve karlı havada otlayan koyunlar ilginç görüntü oluşturdu.