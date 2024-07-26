Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, memleketi Erzurum’da Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıttı.Erzurum’daki programlarına katılmak üzere dün kent merkezine gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nde birim amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Cuma Namazını kılmak için Ulu Cami’ye geçen Bakan Tekin, namaz sonrası Erzurum Valiliği tarafından Muharrem Ayı vesilesiyle pişirilen aşurenin dağıtımına katıldı. Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile birlikte vatandaşlara aşure ikram eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, daha sonra protokol ile birlikte aşure yedi.Bakan Tekin buradaki programın ardından Olgunlaşma Enstitüsü’ne geçti.