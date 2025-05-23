Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan’a geldi.Bakan Bayraktar, ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret ederek Vali Hamza Aydoğdu ile görüştü. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Bayraktar daha sonra Vali Aydoğdu’nun makamında il protokolünün de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.Bakan Bayraktar, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Erzincan İl Başkanlığı’nı daha sonra ise Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Programın devamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Konferans Salonu’nda öğrencilerle buluşacak olan Bakan Bayraktar, Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü’nü de ziyaret ederek daha sonra gençlerle basketbol maçı yapacak.