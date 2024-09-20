Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçedeki ilk kapalı “Semt Pazarı ve Otopark” inşaatına başladıklarını ifade etti.Hem seçim sürecinde hem de sonrasında Aziziye’de yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini tek tek not aldıklarını, dikkatle değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Emrullah Akpunar, semt pazarı ve otopark yatırımının duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.Başkan Akpunar, yaptığı paylaşımda; “Aziziyeli hemşehrilerimiz ister de, biz yapmaz mıyız? Bu doğrultuda ilçemize kazandıracağımız ilk kapalı “Semt Pazarı ve Otopark” inşaatına Saltuklu Mahallemizde bugün itibariyle başladık. Çok büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan pazar ve otopark kompleksimiz, en kısa sürede Aziziyeli komşularımızın hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.