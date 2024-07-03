Aziziye Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ilıca Termal Tesisleri, hizmette yeni bir dönemi başlattı. Tesislerin bulunduğu kampüs alanındaki Bungalov Evler, kapılarını bugün itibariyle konuklarına açtı.Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Ilıca Termal Tesislerine yeni bir vizyon ve çehre kazandırma sözü verdiklerini hatırlatarak, “Tesislerimizdeki hizmet çeşitliliğini artırma noktasında ilk adımımızı attık ve Bungalov Evleri hizmete açtık. Bu adımlarımıza çok yakında yenileri de eklenecek” dedi.Hizmette yeni konseptBaşkan Akpunar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; Ilıca’nın, sahip olduğu jeotermal kaynaklarla Türkiye’nin önde gelen termal turizm bölgelerinden birisi olduğunun altını çizdi. Ilıca Termal Tesisleri’nde hali hazırda bay-bayan kaplıca, aile kabini ve konaklama gibi hizmetlerin verildiğini kaydeden Akpunar, tesislere ilave edilen Bungalov Evler ile birlikte hizmette yeni bir konsept oluşturduklarını söyledi.“Hemşehrilerimizi bekliyoruz”Kampüs alanında konuşlandırılan Bungalov Evlerin tefrişatının tamamlanarak misafir ağırlanmaya başlandığı bilgisini veren Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, “Tesislerimizin şifalı ve mineral açısından hayli zengin olan termal sularından faydalanmak ve hem de Bungalov Evlerimizde konaklamak isteyen hemşehrilerimizi Ilıca’mıza bekliyoruz. Şirin olduğu kadar otantik de bir ortama kavuşturduğumuz Bungalov Evlerimizde hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.