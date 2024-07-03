Muş’ta çocuklarını terör örgütü PKK’nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor.Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Bursa’da DEM Parti’nin adamları oğlumu alıp Diyarbakır’a getirdi. Burada oğlumu üye yaptıktan sonra kaçırdılar. Oğlum kaçırıldıktan sonra çok aramadım ama bulamadım. Ben DEM Parti ve PKK’dan oğlumu istiyorum. DEM Parti milletvekillerinin çocukları Avrupa’da okuyor, benim oğlum dağda niye sürünsün. Ersin oğlum çık gel. Onlar en güzel hayatı yaşıyorlar, senin mağaralarda kamplarda ne işin olabilir. Sesimi duyuyorsan gel teslim ol" dedi.Acılı anne Şahinaz Özcan da, oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyleyerek, "Çocuğumu PKK’dan istiyorum. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Türk-Kürt davası değil. Bizde Kürt’üz niye çocuklarımızı götürdüler. Biz, çocuklarımızı istiyoruz. Bir çocuk dağda kalana kadar eylemimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.