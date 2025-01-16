Erzurum’un Aziziye ilçesi yeni bir merkez mahalleye daha kavuştu. Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinden sonra Aziziye’de Gezköy adıyla yeni bir mahalle daha oluşturuldu.Önümüzdeki Mart ayında Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinin yapılacağı Gezköy’de, seçmen listeleri de askıya çıktı. Gezköy sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların 19 Ocak 2025 gününe kadar askıda kalacak listelerden seçmen bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Aziziye’nin yeni bir merkez mahalleye kavuşmuş olması ilçede büyük memnuniyet uyandırırken, Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ise, konuyla ilgili olarak “Yeni mahallemiz Aziziye’mize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah!” dedi.Muhtarlık Seçimi Mart’taAziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Gezköy’ün Erzurum’un en eski yerleşim birimlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, “Şehrimizde uzun yıllar öncesine dayanan bir geçmişi bulunan Gezköy, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan muhtarlık seçimleriyle artık tamamen resmi bir statü kazanmış olacak. Böylece sürekli büyüyen ve gelişen Aziziye’mizde hem yeni bir merkez mahalle ihdas edilmiş, hem de Gezköy adı yaşatılmış olunacak” diye konuştu.Aziziye BüyüyorBu adımın aynı zamanda Erzurum’un giriş kapısı olan Aziziye’deki gelişim ve değişim sürecinin bir göstergesi olduğunu anlatan Akpunar, “İlçemizin nüfusu her yıl artıyor ve buna bağlı olarak fiziki açıdan da genişliyor. Gezköy’deki konutlaşma ve nüfus artışıyla birlikte büyüyen Dadaşkent bölgemizde, Saltuklu ve Selçuklu mahallelerimize ek olarak artık bir de Gezköy mahallemiz olacak. Hem yeni mahallemiz ve hem de 3 Mart 2025 Pazar günü yapılacak olan muhtarlık seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.