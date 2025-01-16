Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerel ve zincir marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Etiket ve kasa fiyatlarının uygunluğu titizlikle kontrol ediliyor.Battalgazi Belediyesi, vatandaşların alışverişlerinde mağduriyet yaşamaması adına yerel ve zincir marketlerde genel denetimlere devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumu denetleyerek, haksız fiyatlandırmaların önüne geçmeyi amaçlıyor.Marketlerde yapılan kontroller kapsamında, ürünlerin raf etiketleri ile kasadaki fiyatlarının tutarlılığı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları da denetimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Zabıta ekipleri, mevzuata aykırı durum tespit edildiğinde gerekli işlemleri başlatırken, işletmelere tüketici haklarına uygun hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmeleri çağrısında bulundu. Belediye, bu denetimlerle hem tüketiciyi korumayı hem de adil ticaret ilkelerini sağlamayı hedefliyor.