Kocaeli ilinde yaşayan Ayşe Teyze, ördüğü çorapları Van İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlere gönderdi.Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz ısındı. Kocaeli’de yaşayan Ayşe Teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, Van Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli kahramanlarımız tarafından teslim alındı. Kıymetli ellerinden öperiz Ayşe Teyze, sağ olasın var olasın" ifadelerine yer verildi.Çorapları alan komandolar Ayşe Teyze gönderdikleri görüntülü mesajda, "Ayşe Teyze, her birini büyük emeklerle ördüğün çorapları teslim aldık. Van Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak sadece ayaklarımız değil yüreğimizde ısındı. En kısa zamanda sizi ziyaret edip ellerinizden öpeceğiz. İyiki varsın Ayşe Teyze" dedi.Komandolar, çorapları aldıktan 3 gün sora Ayşe Teyze’yi ziyaret ederek ellerinden öptüler.