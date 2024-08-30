Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah ilçesi Hakbilir köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle istişarelerde bulundu.Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcı Mehmet Emre Canpolat, Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci’yle birlikte, Erzincan Kemah ilçesi Hakbilir köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle istişarelerde bulundu.Köy Muhtarı Mehmet Yılmaz ve Hakbilir köyü sakinleri tarafından dile getirilen sorun, ihtiyaç ve önerileri dinleyen Aydoğdu, taleplerin yerine getirilmesi ve sorunların çözümü için talimat verdi.