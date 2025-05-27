Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü ve İliç maden kazasında yaşamını yitiren merhum Uğur Yıldız’ın ailesiyle birlikte Avcıçayırı Köyü Yaşam Merkezi ve Uğur Yıldız Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.Açılan kütüphaneyle Uğur Yıldız’ın adının sonsuza kadar yaşayacağını belirten Vali Aydoğdu, "Bu kütüphanemizde bulunan kitaplar okundukça Uğur Yıldız kardeşimizin adı gönlümüzde, hayatımızda yaşamaya devam edecek. Rabb’im bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.Beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte açılışı yapılan kütüphaneyi gezen Vali Aydoğdu, kütüphanede merhum Uğur Yıldız anısına açılan deftere mesaj yazdı.Daha sonra merhum Uğur Yıldız’ın mezarını da ziyaret eden Vali Aydoğdu ve beraberindekiler merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.