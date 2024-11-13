Tunceli’de atış eğitimi alanında meydana gelen kazada, Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadeleri yer aldı.