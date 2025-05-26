Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (DUS) elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.20 Nisan 2025 tarihinde yapılan ve 23 Mayıs 2025 tarihinde sonuçları açıklanan 2025 -DUS 1. Dönem Sınavında Atatürk Üniversitesi öğrencileri Türkiye genelinde üst sıralarda yer alarak önemli bir başarının altına imza attı.DUS 2025 sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Muhammet Can Alabaş 75,156 puanla Türkiye 1’incisi, Şebnem Davran 74,000 puanla Türkiye 2’ncisi, Ali Rauf Bayraktutan ise 72,387 puanla Türkiye 9’uncusu oldu. Üç öğrencinin de ülke çapındaki sıralamada ilk 10’da yer alması, fakültenin akademik başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.Türkiye çapında, 100’den fazla Diş Hekimliği eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin tamamının değerlendirildiği derecelendirmede başarıları ile dikkat çeken Atatürk Üniversitesi mensupları; modern eğitim imkânları ve alanında uzman akademisyenlerin vermiş olduğu eğitimlerin karşılığını elde ettikleri bu önemli başarı ile verdi. Modern altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla bölgesinin sağlık eğitiminde öncü kurumu olan Atatürk Üniversitesi, bu sonuçlarla yalnızca Erzurum’un değil Türkiye’nin de gururu oldu.Ayrıca Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesinden Emin Şenol, Türkiye 4’üncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Bu Başarı Tesadüf Değil, Sistemli Eğitimin Ürünü"Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıların üniversitenin nitelikli akademik kadrosu, güçlü eğitim vizyonu ve öğrencisine sunduğu olanakların bir sonucu olduğunu vurgulayarak: "Üniversitemizin bilimsel mirası ve Diş Hekimliği Fakültemizin dinamik yapısı, bu büyük başarının elde edilmesini sağladı. Dereceye giren öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen kıymetli hocalarımıza, onları destekleyen ailelere ve tüm Diş Hekimliği camiamıza teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin ulusal düzeyde gösterdiği bu yüksek performans bizleri gururlandırıyor ve doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.Taşıdığı akademik sorumluluk ile başarıların sürekli hale gelmesi için eğitimde kaliteyi ve birebir ilgiyi merkeze alarak öğrencileri uzmanlığa giden yolda en donanımlı şekilde hazırlayan Atatürk Üniversitesi, sağlık bilimleri alanındaki geleneksel gücü ile Türkiye’nin her köşesinde nitelikli hekimler yetiştirmeye devam ediyor.