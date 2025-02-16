Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterlerin görev uçuşu sırasında kamerasına yansıyan Van Gölü’nün eşsiz manzarasını sosyal medya hesabında paylaştı.Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Barışın güvercini, savaşın kartalı Atak helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında" ifadelerine yer verdi.Paylaşılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez izlenirken, 2 Atak helikopteri Van Gölü üzerinde süzülürken diğer helikopterin kamerasına yansıyan Van Gölü’ün masmavi suları içerinde yer alan Akdamar Adası ile Edremit ilçesi kart postallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.