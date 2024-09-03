Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zekâ ve Teknoloji Topluluğuna bağlı ATA AIT Simurg Savaşan İHA Ekibi, Teknofest 2024 Savaşan İHA Finallerine katılmaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.Ekibin geliştirdiği otonom hava aracı, bu yılki finallerde yarışacak projeler arasında yer alıyor. Projenin ana hedefi, hava araçlarının tamamen otonom bir şekilde it dalaşı yapabilmesini sağlamak üzerine kurulu. Simurg Ekibi, bu kapsamda özgün yapay zekâ algoritmaları geliştirdi. Geliştirilen bu algoritmalar sayesinde, ekip tarafından tasarlanan hava aracı, rakip hava araçlarını kamera görüntüsünde kilitleyip 4 saniye üzerinde takip edebiliyor. Bu yetenek, aracın rakipleri karşısında büyük bir avantaj sağlamasına olanak tanıyor.Simurg Ekibi ayrıca, yer hedeflerinin imhası için kamikaze görevlerini de başarıyla gerçekleştirebilecek bir sistem tasarladı. Bu görev çerçevesinde, 2.5x2.5 metre boyutlarındaki QR kodlu yer hedeflerine otonom olarak dalış yapılabiliyor ve QR kodu okuyarak sunucuya veri iletilebiliyor. Bu özellik, ekibin geliştirdiği hava aracının çok yönlü kullanım alanlarına sahip olduğunu gösteriyor.Bunun yanı sıra, Simurg Ekibinin hava aracı, müsabaka alanında karşılaşılabilecek hava savunma sistemlerinden ve sinyal kesici alanlardan kaçınabilecek şekilde tasarlandı. Bu özellik, aracın görevini başarılı bir şekilde tamamlamasını sağlayan bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. ATA AIT Simurg Savaşan İHA Ekibinin bu başarısı, Atatürk Üniversitesinin mühendislik eğitimi alanındaki kalitesini ve öğrencilerin araştırma-geliştirme yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor.“Öğrencilerimizin Yenilikçi Fikirlerle Donanmış Olmaları, Bizleri Gelecek Adına Umutlandırıyor”“ATA AIT Simurg Savaşan İHA Ekibinin, Teknofest 2024 Savaşan İHA Finallerinde de üniversitemizi başarıyla temsil edeceklerine olan inancımız tamdır” ifadelerini kullanan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ekibi tebrik ederek şunları söyledi: “Simurg Ekibinin bu büyük başarısı, üniversitemizin bilim ve teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Öğrencilerimizin yenilikçi fikirlerle donanmış olmaları, bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Teknofest 2024’te de bu başarılarını taçlandıracaklarına inanıyorum. Gençlerimizin, Teknofest 2024’teki finallerde gösterdiği performans ile ülkemizin savunma sanayi ve teknolojilerine katkı sağlayacağına olan inançla, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay’ın yaptığı ATA AIT Simurg Savaşan İHA Ekibi; Abdulsamet Kılıç, Betül Köse, Eray Kösterelioğlu, Alperen Erdoğan, Yılmaz Hacıosmanoğlu, Yağmur Yaşarbaş, Hilal Başibüyük, Buğrahan Öztuç, Senanur Topal, Feyza Açıkgözoğlu, Enes Yanal’dan oluşuyor.